Ascolti TV ieri 11 giugno 2023: In Onda batte ancora Controcorrente

Ascolti TV ieri 11 giugno 2023: buoni i numeri di Kilimangiaro Estate con 963mila spettatori e il 6% di share

Nonostante ascolti TV in leggera risalita nell'access prime time, Cotrocorrente su Rete 4 continua a perdere il confronto con In Onda nell'access prime time. Il programma di Veronica Gentili, che non è più in programmazione nella prima serata del mercoledì, potrebbe rischiare la chiusura definitiva.

Rai1 vince negli ascolti TV della domenica con la replica di Blanca, che ha conquistato 2.455.000 spettatori pari al 15.6% di share. Secondo posto per Canale 5 con Rocketman, che ha appassionato 1.324.000 spettatori pari all’8.5% di share. Kilimangiaro Estate – Il viaggio che verrà su Rai3 sale sul gradino più basso del podio con 963.000 spettatori per il 6% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 11 giugno 2023 per le altre reti: CSI Vegas su Rai2 con 806.000 spettatori (4.7%), Emigratis – La Resa dei Conti su Italia 1 con 696.000 spettatori (4.8%), Braveheart – Cuore impavido su Rete 4 con 558.000 spettatori (4.5%), Una Giornata Particolare su La7 con 564.000 spettatori (3.5%), GialappaShow su TV8 con 841.000 spettatori (5.5%), Little Big Italy sul Nove con 288.000 spettatori (2%).

Ascolti TV ieri 11 giugno 2023 nell'access prime time

Rai1 vince negli ascolti TV ieri 11 giugno 2023 nell'access prime time con Techetechetè, che arriva a 3.182.000 spettatori e il 18.9% di share. Seguono sulle altre reti: Paperissima Sprint su Canale 5 con 2.717.000 spettatori (16.3%), NCIS su Italia 1 con 1.029.000 spettatori (6.3%), Sapiens Files su Rai3 con 701.000 spettatori (4.2%), Controcorrente su Rete 4 con 673.000 spettatori (4.2%) nella prima parte e 741.000 spettatori (4.4%) nella seconda parte, In Onda su La7 con 935.000 spettatori (5.6%).