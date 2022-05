Ascolti TV ieri 11 maggio 2022: stravince la Coppa Italia, Le Iene in calo

Ascolti TV ieri 11 maggio 2022: tra i talk, Controcorrente arriva a 600mila spettatori per il 3,7% di share

Canale 5 si aggiudica senza se e senza ma gli ascolti TV per la prima serata di ieri con la finale di Coppa Italia Juventus-Inter (21.02 alle 23.35) con 8.699.000 di tifosi pari al 41.5% di share. Secondo posto per Rai1 con Noi Siamo Tutto, seguito da 2.201.000 spettatori pari al 10.4% di share. Medaglia di bronzo per Chi l’ha Visto? su Rai3 con 1.734.000 spettatori pari ad uno share del’8.9%.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 11 maggio 2022 per le altre reti: The Good Doctor su Rai2 con 981.000 spettatori (4.4%) e The Resident con 651.000 spettatori (3.1%), Le Iene, con Belen Rodriguez e Teo Mammucari, su Italia 1 (dalle 21.42 all’1.03) con 1.223.000 spettatori per l’8% di share (presentazione di 27 minuti: 1.174.000 – 5.1%), Controcorrente su Rete 4 con un a.m. di 602.000 spettatori (3.7%), Atlantide su La7 con 54.000 spettatori (2.4%), Petra su TV8 con 276.000 spettatori (1.3%) e Se Scappi Ti Sposo sul Nove con 362.000 spettatori (1.8%).

