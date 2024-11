Ascolti tv, De Martino mette il turbo e Amadeus rallenta: la sentenza dell'access prime time. E Striscia la Notizia...

Ascolti tv ieri 11 novembre 2024: De Martino si avvicina a 6 milioni. Amadeus cala

Affari Tuoi non smette di sorprendere. Stefano De Martino inizia la settimana su Rai1 in crescita a 5.825.000 spettatori (26.4%). Striscia la Notizia invece perde molto terreno rispetto alla puntata di sabato in cui non aveva la concorrenza di Affari tuoi (3.178.000 spettatori - 17.35%). Il tg satirico di Canale 5 scende a 3.241.000 spettatori (14.7%) ma fa comunque meglio di venerdì scorso (2.817.000 spettatori - 13.8%).

Anche Amadeus è costretto ad arrendersi davanti a De Martino. Chissà chi è cala 72.000 spettatori (2.2%) nella prima parte e 633.000 spettatori (2.9%) nella seconda parte di durata maggiore. Nella precedente puntata il game show del Nove aveva interessato 582.000 spettatori (3.2%).

Ascolti tv, Otto e Mezzo di Lilli Gruber stabile sopra l'8%. Cala 4 di Sera by Paolo Del Debbio (4,5%)

Inizio di settimana difficile anche per Paolo Del Debbio, che su Rete 4 con 4 di Sera arriva a 909.000 spettatori (4.2%) nella prima parte e 1.012.000 spettatori (4.5%) nella seconda parte. Il venerdì aveva chiuso con 949.000 spettatori (4.8%) nella prima parte e 1.003.000 spettatori (4.9%) nella seconda parte. Lilli Gruber con Otto e Mezzo invece si conferma su La7 a 1.839.000 spettatori per l'8.3% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 11 novembre 2024 per l'access prime time delle altre reti: Cinque Minuti su Rai1 con4.613.000 spettatori (21.6%), TG2 Post con 568.000 spettatori (2.6%), N.C.I.S. – Unità Anticrimine su Italia 1 con 1.551.000 spettatori (7%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.083.000 spettatori (5%) e Un Posto al Sole con 1.507.000 spettatori (6.8%).