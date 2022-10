Ascolti TV ieri 12 ottobre 2022: Controcorrente stabile, cala Emigratis

Ascolti TV ieri 12 ottobre 2022: il programma di approndimento con Veronica Gentili chiude con 718mila spettatori per il 5,2% di share

Rai1 grazie al Commissario Montalbano ottiene nuovamente la vetta degli ascolti TV del mercoledì con ben 3.022.000 spettatori pari al 18.2%. Medaglia d'argento per la terza puntata di Emigratis su Canale 5, che ha divertito 2.019.000 spettatori pari al 14.4% di share. Chi l’ha Visto? su Rai3 è ancora terzo con 1.644.000 spettatori pari al 10.2% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 12 ottobre 2022 per le altre reti: Delitti in Paradiso su Rai2 con 1.017.000 spettatori (5.4%) e Bull con 587.000 spettatori (3.7%), 3 Days to Kill su Italia 1 con 1.252.000 spettatori (7.3%), Controcorrente Prima Serata su Rete 4 con un a.m di 718.000 spettatori (5.2%), Una Giornata Particolare su La7 con 705.000 spettatori (4%), X Factor su TV8 con 447.000 spettatori (2.7%), Apocalypto sul Nove con 288.000 spettatori con (1.8%).

Ascolti TV ieri 12 ottobre 2022 nell'access prime time

Rai1 è prima anche negli ascolti TV ieri 12 ottobre 2022 nell'access prime time con Soliti Ignoti raccoglie 4.148.000 spettatori e il 20.3% di share. Seguono poi sulle altre reti: Striscia la Notizia su Canale 5 con 3.532.000 spettatori (17.3%), NCIS New Orleans su Italia 1 con 1.331.000 spettatori (6.5%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.377.000 spettatori (6.7%), Stasera Italia su Rete 4 con 1.070.000 spettatori (5.2%) nella prima parte e 936.000 spettatori (4.6%) nella seconda, Otto e Mezzo su La7 con 1.622.000 spettatori (7.9%).