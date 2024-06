Ascolti tv, Gigi d'Alessio una certezza con il 17,4% di share. Lippi snobbato

Ascolti tv ieri 13 giugno 2024: il documentario sul ct Campione del Mondo nel 2006 si ferma al 3% di share

Rai1 domina nella fascia serale con Gigi Uno come te - L'emozione continua, la prima delle due serate che raccolgono il meglio dei concerti di Gigi d'Alessio in Piazza del Plebiscito. Tra gli ospiti che sono saliti sul palco c'erano Annalisa, che ha fatto un duetto con il cantautore napoletano sulle note di Annarè, Clementino, Alessandra Amoroso, Elodie e Geolier.

Per quanto riguarda gli ascolti tv, Gigi Uno come te - L'emozione continua ieri si piazza al primo posto in classifica con 2.527.000 spettatori pari al 17.4% di share.

In pochi invece si sono dati alla nostalgia ricordando la cavalcata della Nazionale guidata da Marcello Lippi verso la vittoria del Mondiale 2006 e più in generale la carriera dell'allenatore che si è seduto su panchine prestigiose come Inter e Juventus. Il docufilm Adesso Vinco io, diretto da Herbert Simone Paragnani e Paolo Geremei, è stato visto ieri su Rai2 da 556.000 spettatori per il 3% di share.