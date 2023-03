Ascolti TV ieri 13 marzo 2023: Iacona batte ancora Porro

Ascolti TV ieri 13 marzo 2023: Presa Diretta arriva a 1.11 milioni di spettatori per il 5,8% di share

Canale 5 mantiene la vetta negli ascolti TV del martedì con il Grande Fratello VIP, che ha appassionato 2.862.000 spettatori pari al 22.5% di share. Medaglia d'argento per Rai1 con la seconda puntata de Il Commissario Ricciardi 2, seguita da 3.621.000 spettatori pari al 19.7% di share. Stasera Tutto è Possibile su Rai2 si conferma al terzo posto con 1.432.000 spettatori pari al 9% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 13 marzo 2023 per le altre reti: Freedom – Oltre il Confine su Italia 1 con 834.000 spettatori (5.1%), Presa Diretta su Rai3 con 1.116.000 spettatori (5.8%), Quarta Repubblica su Rete 4 con un a.m. di 692.000 spettatori (4.6%), La Figlia del Generale su La7 con 410.000 spettatori (2.2%), 12 Anni Schiavo su TV8 con 182.000 spettatori (1%), Little Big Italy sul Nove con 524.000 spettatori (2.6%).

Ascolti TV ieri 13 marzo 2023 nell'access prime time

Su Rai1 Cinque Minuti ha interessato .000 spettatori con il %. Soliti Ignoti arriva a 4.815.000 spettatori con il 22.3% di share. Seguono sulle altre reti: Striscia la Notizia su Canale 5 con 4.206.000 spettatori (19.5%), NCIS su Italia 1 con 1.479.000 spettatori (6.9%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.498.000 spettatori (7%), Stasera Italia su Rete 4 con 921.000 spettatori (4.3%) nella prima parte e 710.000 spettatori (3.3%) nella seconda parte, Otto e Mezzo su La7 con 1.533.000 spettatori (7.1%).