Ascolti tv, Daniele prende a sberle Parenzo: battuta "L'Aria che Tira"

La nuova esperienza di David Parenzo a L'Aria che Tira non sembra essere iniziata nel migliore dei modi. Il conduttore che ha ereditato la sedia da Myrta Merlino negli ascolti tv ieri 14 settembre 2023 ha ottenuto 215.000 spettatori (4.6%) nella prima parte e 339.000 spettatori (3.7%) nella seconda parte denominata "Oggi".

Parenzo perde quindi la sfida con Eleonora Daniele. Storie Italiane nella seconda parte raggiunge 750.000 spettatori con il 16.6% di share. Protagonista Barbara Bouchet che ha condiviso con Daniele alcuni episodi clamorosi della sua giovinezza: "A soli 15 anni sono andata via di casa per Los Angeles alla ricerca della mia strada. Mi sono sostenuta con lavori vari e, pian piano, ho conquistato il mondo del cinema, esordendo nientemeno che con Marlon Brando".

Qui però incontra un avvocato della mafia che cerca di "comprare" il suo amore e la minaccia: "Sono fuggita da New York ed ho iniziato a fare la modella, prima di essere scoperta da agenti italiani in cerca di un’attrice per un film. Così è iniziato il mio rapporto con l'Italia".