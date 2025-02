Ascolti tv, Domenica In prende il largo con il cast di Sanremo 2025 (e lo sfogo di Elodie)

Ascolti tv ieri 16 febbraio 2025: Verissimo scende sotto i 2 milioni di spettatori

Domenica In è senza rivali negli ascolti tv del pomeriggio con lo Special Sanremo dal teatro Ariston. Mara Venier con ospiti gli artisti in gara a Sanremo 2025 arriva a 5.580.000 spettatori (41.2%) nella prima parte, 5.543.000 spettatori (44%) nella seconda parte e 5.323.000 spettatori (34.4%) nella terza parte.

Nel corso della puntata Elodie ha avuto un battibecco con i giornalisti per il fatto che si sarebbe arrabbiata perché qualcuno le avrebbe rotto il vestito durante il Festival. Non solo, la cantante romana ha anche difeso Giorgia, che a suo dire non sarebbe stata trattata nel modo corretto data la sua carriera.

Amici di Maria De Filippi arriva a 2.178.000 spettatori (15.9%) mentre Verissimo cala a 1.472.000 spettatori (11.7%) nella prima parte, 1.549.000 spettatori (11.7%) nella seconda parte chiamata Giri di Valzer e 1.452.000 spettatori (9.9%) nella terza parte chiamata I Saluti di Verissimo. Nella puntata precedente Silvia Toffanin aveva chiuso con 2.356.000 spettatori (19.9%) nella prima parte, 2.554.000 spettatori (20.1%) nella seconda parte e 2.570.000 spettatori (18.3%) nella terza parte.