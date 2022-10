Ascolti TV ieri 16 ottobre 2022: Non è l'Arena batte Zona Bianca

Ascolti TV ieri 16 ottobre 2022: il programma con Massimo Giletti chiude con 721mila spettatori e il 5,1% di share

Rai1 vince negli ascolti TV della domenica con la fiction Mina Settembre, che ha conquistato 4.570.000 spettatori pari al 25.5% di share. Medaglia d'argento per Che Tempo Che Fa con 2.423.000 spettatori e il 12.2%, seguito da Che Tempo Che Fa – Il Tavolo con 1.422.000 spettatori (9.5%). Terzo posto per Scherzi a Parte su Canale 5 con 1.820.000 spettatori pari all’11.4% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 16 ottobre 2022 per le altre reti: NCIS Los Angeles su Rai2 con 828.000 spettatori (4.1%) e Bull con 596.000 spettatori (3.1%), Jurassic World – Il Regno Distrutto su Italia 1 con 1.093.000 spettatori (6.4%), Zona Bianca su Rete 4 con 695.000 spettatori (4.9%), Non è l’Arena su La7 con 721.000 spettatori (5.1%), Way Down – Rapina Alla Banca di Spagna su TV8 con 319.000 spettatori (1.8%), Il Contadino cerca Moglie sul Nove con 384.000 spettatori (2%).

Ascolti TV ieri 16 ottobre 2022 nell'access prime time

Rai1 è prima anche negli ascolti TV ieri 16 ottobre 2022 nell'access prime time con Soliti Ignoti – Il Ritorno, che ha raccolto 4.518.000 spettatori con il 23%. Seguono sulle altre reti: Paperissima Sprint su Canale 5 con 2.639.000 spettatori (13.5%), NCIS New Orleans su Italia 1 con 1.153.000 spettatori (5.9%), Controcorrente su Rete 4 con 1.027.000 spettatori (5.3%) nella prima parte e 983.000 spettatori (5%) nella seconda, In Onda su La7 con 938.000 spettatori (4.8%).