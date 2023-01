Ascolti TV ieri 17 gennaio 2023: la Marcuzzi continua a crescere

Ascolti TV ieri 17 gennaio 2023: CartaBianca batte Fuori dal Coro con 1.15 milioni di spettatori per il 6,6% di share

Rai1 si piazza al primo posto negli ascolti TV del martedì con 'ultima puntata de Il nostro Generale, che ha appassionato 3.603.000 spettatori pari al 19% di share. Segue su Canale 5 la partita Napoli-Cremonese di Coppa Italia, vista da 3.428.000 spettatori pari al 18.1% di share. Le Iene su Italia 1 si posizionano al terzo posto con 1.316.000 spettatori pari al 9.4% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 17 gennaio 2023 per le altre reti: la seconda puntata di Boomerissima con 1.459.000 spettatori (8.5%), CartaBianca su Rai3 con 1.155.000 spettatori (6.6%), Fuori dal Coro su Rete 4 con un a.m. di 723.000 spettatori (4.8%), Lo Hobbit – La desolazione di Smaug su La7 con 332.000 spettatori (2%), Il Mio Trentesimo Natale su TV8 con 472.000 spettatori (2.4%) e La Rapina Perfetta – The Bank Job sul Nove con 283.000 spettatori (1.5%).

Ascolti TV ieri 17 gennaio 2023 nell'access prime time

Rai1 si conferma anche negli ascolti TV ieri 17 gennaio 2023 nell'access prime time con Soliti Ignoti, che raggiunge 5.116.000 spettatori con il 23.3% di share. Seguono sulle altre reti: Striscina la Notizina sul Canale 5 con 4.017.000 spettatori (18.5%), NCIS su Italia 1 con 1.530.000 spettatori (7%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.673.000 spettatori (7.7%), Stasera Italia su Rete 4 con 981.000 spettatori (4.5%) nella prima parte e 1.002.000 spettatori (4.5%) nella seconda parte, LA7 Doc Il Louvre – Un Museo Faraonico con 500.000 spettatori (2.3%) e 100% Italia su TV8 con 568.000 spettatori (2.6%).