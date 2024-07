Ascolti tv, esordio di Maggioni con Newsroom. Con l'indagine sul fast fashion arriva al 5,4% di share

Ascolti tv ieri 17 luglio 2024: La Partita del Cuore è il programam più visto con 2.1 milioni di spettatori per il 18,2% di share

Rai1 si piazza al primo posto negli ascolti tv con La Partita del Cuore, che ha incollato al video 2.165.000 spettatori pari al 18.2% di share. Segue Segreti di famiglia su Canale 5 con 1.630.000 spettatori con il 13.7% di share. Terzo posto per la nuova stagione di Chicago Fire su Italia 1 con 986.000 spettatori per il 6.9% di share.

La prima puntata di Newsroom condotto da Monica Maggioni su Rai3 arriva a 784.000 spettatori e il 5.4% di share. Il programma unisce reportage e tecniche della serialità digitale: racconti e inchieste sulle grandi questioni globali e di attualità. Nella prima puntata si è parlato del fenomeno del fast fashion.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 17 luglio 2024 per le altre reti: L'ispettore Coliandro su Rai2 con 864.000 spettatori (6.4%), Zona Bianca su Rete 4 con 702.000 spettatori (6.4%). La scorsa settimana Giuseppe Brindisi aveva raggiunto 641.000 spettatori (5.1%). La Torre di Babele su La7 con 487.000 spettatori (3.5%), Pechino Express La via delle Indie su TV8 con 296.000 spettatori (2.3%), Quattro matrimoni e un funerale sul Nove con 534.000 spettatori (4.1%).