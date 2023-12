Ascolti tv, Cinque Minuti sfiora il 23% di share. Vespa ringrazia Becciu

Ascolti tv ieri 18 dicembre 2023: "Mi darò da fare per dimostrare la mia innocenza", ha dichiarato il cardinale

Bruno Vespa può festeggiare un grande traguardo per la sua trasmissione Cinque Minuti, in onda su Rai1 nell'access prime time prima di Affari Tuoi. L'ospite di ieri è stato il cardinale Giovanni Angelo Becciu, condannato a 5 anni e mezzo insieme a Cecilia Marogna per il caso della gestione dei fondi della Segreteria di Stato e la compravendita del palazzo di Londra.

Ieri Cinque Minuti è arrivato a 4.642.000 spettatori per il 22.9% di share. Nella precedente puntata, invece, Bruno Vespa aveva chiuso il venerdì con 4.056.000 spettatori per il 21.8% di share. "Mi darò da fare, è certo. - ha detto Becciu - Mi darò da fare per dimostrare la mia innocenza. Nelle istanze giuridiche e in tutte le maniere voglio gridare al mondo che sono innocente e non ho fatto assolutamente questi reati di cui vengo accusato". Alla domanda di Vespa se il Papa lo creda innocente, il cardinale ha così risposto: "Spero di sì".