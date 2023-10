Ascolti tv, Fuori dal Coro con l'allarme terrorismo supera il 6% di share

Ascolti tv ieri 18 ottobre 2023: in calo anche Chi l'ha visto, che ottiene 1.76 milioni di spettatori per il 10,9% di share

Rai1 ottiene il primo posto con il film House of Gucci, che ha incollato al video 2.418.000 spettatori pari al 16% di share. Seconda posizione per Anima Gemella su Canale 5 con 2.292.000 spettatori per il 13.4% di share. Chi l’ha Visto? su Rai3 è medaglia di bronzo con 1.768.000 spettatori pari al 10.9% di share. Il programma di Federica Sciarelli la scorsa settimana arrivava a 1.802.000 spettatori pari (11.6%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 18 ottobre 2023 per le altre reti: l'ultima puntata di Fake Show – Diffidate delle Imitazioni su Rai2 con 605.000 spettatori (3.9%), Hercules – La Leggenda Ha Inizio su Italia 1 con 1.022.000 spettatori (5.6%), Fuori dal Coro su Rete 4 con 835.000 spettatori (6.1%). Nella precedente puntata Mario Giordano aveva ottenuto 1.039.000 spettatori (7.7%). Una Giornata Particolare su La7 con 891.000 spettatori (5.3%). Aldo Cazzullo la scorsa settimana aveva debuttato con 1.239.000 spettatori (7.2%). X Factor 2023 su TV8 con 629.000 spettatori (3.9%), Maschi contro Femmine sul Nove con 240.000 spettatori (1.4%).