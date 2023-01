Ascolti TV ieri 19 gennaio 2023: Del Debbio straccia Formigli e Harry Potter

Ascolti TV ieri 19 gennaio 2023: Dritto e Rovescio è il primo talk con 1.14 milioni di spettatori per il 7,4% di share

Rai1 conquista gli ascolti TV del giovedì con la fiction Che Dio Ci Aiuti 7, con l’addio di Suor Angela, che arriva a 4.586.000 spettatori pari al 24% di share. Canale 5 si piazza al secondo posto con la partita Juventus-Monza, valida per gli ottavi di Coppa Italia, che ha appassionato 4.375.000 spettatori pari al 20.4% di share. Dritto e Rovescio su Rete 4 è terzo con un a.m. di 1.142.000 spettatori pari al 7.4% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 19 gennaio 2023 per le altre reti: The Equalizer 2 – Senza Perdono su Rai2 con 1.035.000 spettatori (5.3%), Harry Potter e la Camera dei Segreti su Italia 1 con 1.144.000 spettatori (7%), Splendida Cornice su Rai3 con 698.000 spettatori (3.4%), Piazzapulita su La7 con 804.000 spettatori (5.2%), Quelle Brave Ragazze su TV8 con 450.000 spettatori (2.4%) e Milano-Palermo: il ritorno sul Nove con 232.000 spettatori (1.1%).

Ascolti TV ieri 19 gennaio 2023 nell'access prime time

Rai1 mantiene la vetta della classifica anche negli ascolti TV ieri 19 gennaio 2023 nell'access prime time con Soliti Ignoti, che raggiunge 4.887.000 spettatori con il 22% di share. Seguono sulle altre reti: Striscina la Notizina su Canale 5 con 4.087.000 spettatori (19%), NCIS su Italia 1 con 1.201.000 spettatori (5.4%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.421.000 spettatori (6.6%), Stasera Italia su Rete 4 con 1.025.000 spettatori (4.8%) nella prima parte e 1.012.000 spettatori (4.5%) nella seconda parte, Otto e Mezzo su La7 con 1.426.000 spettatori (6.5%).