Ascolti tv, Fazio cala, ma vola sul podio. Le Iene stendono Report. Mina Settembre sbaraglia Canale 5

Ascolti tv ieri 2 febbraio 2025, Mina Settembre distrugge il Tradimento di Canale 5

Rai1 svetta negli ascolti tv della domenica con una nuova puntata di Mina Settembre, che ha incollato al video 4.459.000 spettatori (24.8%).

A seguire la fiction Tradimento su Canale 5 che scende a 2.155.000 spettatori (12.6%). Nella precedente puntata aveva invece raggiunto 2.088.000 spettatori (12.75%).

Ascolti tv, Che tempo che fa di Fabio Fazio terzo

Com'è andato Che tempo che fa? Il programma della domenica sera fa salire sul podio il Nove fa 1.658.000 spettatori con l'8.2% in calo su sette giorni fa (quando Fabio Fazio aveva ottenuto 1.935.000 spettatori con il 9.5%). La puntata di domenica 2 febbraio ha visto un picco d’ascolto che sfiora i 2 milioni di spettatori (1,9) e un picco di share del 10% (9,9). Il Nove complessivamente è il 3° canale nazionale in prime time con il 7,7% di share e 5° canale nazionale in seconda serata con il 6,8% di share.

Ascolti tv, Le Iene svettano e battono Report

Le Iene su Italia 1 salgono a 1.287.000 spettatori (8.7%). Nella puntata di martedì scorso (per fare concorrenza a Stasera tutto è possibile con Stefano De Martino) la coppia Gentili-Angioni avevano interessato 1.188.000 spettatori (8.3%).

Le Iene vincono quindi la sfida con Report, che su Rai3 si conferma a 1.568.000 spettatori (8.1%). La scorsa settimana Sigfrido Ranucci aveva raggiunto 1.578.000 spettatori (8.13%).

Zona Bianca su Rete 4 cresce fino a 596.000 spettatori (4%). Nella precedente puntata Giuseppe Brindisi aveva chiuso con 556.000 spettatori (3.79%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 2 febbraio 2025 per la prima serata delle altre reti

9-1-1 su Rai2 con 586.000 spettatori (2.8%), JFK Revisited – Through the Looking Glass su La7 con 268.000 spettatori (1.4%), Il giustiziere della notte su TV8 con 398.000 spettatori (2.1%).