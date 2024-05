Ascolti tv, la coppia Giordano-Del Debbio straccia Formigli e vola al 7,2%

Ascolti tv ieri 2 maggio 2024: Splendida cornice chiude con 1.1 milioni di spettatori per il 6,7% di share

Rai1 domina negli ascolti tv con la prima semifinale di Europa League tra Roma e Bayer Leverkusen. La partita è stata vista da 4.078.000 spettatori pari al 19.8% di share. Secondo posto per Terra amara su Canale 5 con 2.783.000 spettatori con il 13.9% di share. Segue poi Dritto e rovescio su Rete 4 con ospite Mario Giordano che arriva a 1.039.000 spettatori per il 7.2% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 2 maggio 2024 per le altre reti: Quello che non so di te su Rai2 con 1.189.000 spettatori (6.4%), Splendida cornice su Rai3 con 1.152.000 spettatori (6.7%), Mission: Impossible - Rogue Nation su Italia 1 con 1.154.000 spettatori (6.2%), Piazzapulita su La7 con 754.000 spettatori (5.2%), Fiorentina-Brugge di Conference League su TV8 con 492.000 spettatori (2.4%), Comedy Match sul Nove con 677.000 spettatori (3.5%).