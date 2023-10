Ascolti tv, Il segno della croce può non bastare. Insegno in discesa

Ascolti tv ieri 2 ottobre 2023: il programma condotto da Pino Insegno scende rispetto a venerdì a 414mila spettatori per il 2,3% di share

La settimana per Pino Insegno non è di certo iniziata nel migliore dei modi. Si può dire con un certo grado di certezza che il Mercante in Fiera è un flop. Il programma ha debuttato su Rai2 con numeri piuttosto bassi (638.000 spettatori per il 3.4% di share) e le prestazioni più che migliorare sono andate calando.

Il Mercante in Fiera per gli ascolti tv ieri 2 ottobre 2023 ha invece raggiunto 414.000 spettatori per il 2.3% di share. Venerdì invece il programma aveva ottenuto 399.000 spettatori con il 2.4% di share.

"Il pubblico deve scoprire che c'è un programma. - ha così commentato Pino Insegno in merito ai numeri bassi registrati dal programma - Dopo otto minuti di pubblicità i risultati che abbiamo ottenuto sono già un miracolo. Le somme si potranno tirare dopo almeno due settimane, siamo appena all'inizio, l'obiettivo è quello di andare meglio della fascia che significa fare il 4, il 5 o il 6% di share, che vorrebbe dire un successo senza precedenti. A tutti i programmi che nascono bisogna dare il tempo di crescere e di essere scoperti soprattutto un quotidiano. Andrà sempre meglio".