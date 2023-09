Ascolti tv, esordio da incubo per Pino Insegno. Il Mercante in Fiera è un flop

Ascolti tv ieri 25 settembre 2023: il game show sbarca su Rai2 ma il pubblico al momento non sembra interessato

Pino Insegno è tornato ieri con una nuova edizione de Il Mercate in Fiera nel pre serale. Il game show questa volta è andato però in onda su Rai2 e non più su Canale 5 come le prime due stagioni ma non è stato però premiato negli ascolti tv. La prima puntata infatti segna appena 638.000 spettatori per il 3.4% di share.

Bisogna dire che per Pino Insegno il rilancio de Il Mercante in Fiera non è iniziato sotto i migliori auspici. In molti si aspettavano infatti il ritorno di Ainett Stephens nel ruolo della "Gatta nera" ma il conduttore con poco tatto ha dichiarato pubblicamente che "è troppo vecchia". La showgirl ovviamente gli ha risposto piccata sui social network mostrando come abbia poco o nulla da invidiare a chiunque sotto il profilo estetico.

Come se non bastasse c'è stato lo scandalo di Candelaria Solorzano, la 28enne modella argentina che avrebbe dovuto ereditare la tuta aderente dalla Stephens. La sua esperienza a Il Mercante in Fiera è infatti finita ancora prima di iniziare a causa di una Storia su Instagram in cui sembra consumare cocaina, cosa che ha costretto la Rai a chiudere ogni rapporto con lei.

Alla fine il ruolo della "Gatta nera" è andato a Lavinia Abate, ovvero la vincitrice di Miss Italia 2022.