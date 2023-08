Silurata la Gatta Nera del Mercante in Fiera, una storia su Instagram indigna la Rai. FOTO

Da "Gatta Nera" a "gatta bruciata", la Rai silura Candelaria Solorzano. Che cosa stava facendo nella storia su Instagram?

La Rai defenestra Candelaria Solorzano. La nuova “Gatta Nera” del Mercante in Fiera, il quale ritornerà in onda dal 18 settembre, è stata già probabilmente silurata dai vertici di viale Mazzini in seguito alla pubblicazione di una storia su Instagram.

COSA STA FACENDO IN QUESTO VIDEO LA NUOVA GATTA NERA CALENDARIA SOLORZANO? PIACERÀ A PINO INSEGNO E ALLA RAI? pic.twitter.com/oR8JLnKU9l — Giuseppe Candela (@GiusCandela) August 31, 2023

Lo rivela DavideMaggio. A mettere in luce la storia che avrebbe portato al congedo della modella argentina di 28 anni è stato Dagospia, il quale, riportando la foto in questione, si chiede cosa stia facendo la modella, in barca con gli amici, ribattezzandola “Donna Cannone”.