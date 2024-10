Ascolti tv, Sciarelli sfonda il tetto dell'11% di share con il caso Matacena. Giordano si avvicina al 7%

Ascolti tv ieri 2 ottobre 2024: Fuori dal Coro arriva a 856mila spettatori per il 6,6% di share

Canale 5 vince negli ascolti tv con l'ultima puntata de I fratelli Corsaro, che ha appassionato 1.938.000 spettatori per il 12.3% di share. Subito dietro il film Rumba therapy su Rai1 con 1.970.000 spettatori pari al 12% di share. Chi l'ha visto? su Rai3 sale a 1.693.000 spettatori per l’11.1% di share con le ultime novità sul caso Matacena. La scorsa settimana Federica Sciarelli aveva raggiunto 1.662.000 spettatori e il (10.8%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 2 ottobre 2024 per le altre reti: The Floor - Ne rimarrà soltato uno su Rai2 con 723.000 spettatori (4.9%), FBI: Most Wanted su Italia 1 con 841.000 spettatori (5.2%), Fuori dal coro su Rete 4 con 856.000 spettatori (6.6%). Nella precedente puntata Mario Giordano aveva interessato 771.000 spettatori (5.9%). la prima puntata di Inchieste da fermo - La Sfida Harris Trump su La7 con 540.000 spettatori (3.1%), la partita Lille - Real Madrid di Champions League su TV8 con 858.000 spettatori (4.7%), Best Weekend sul Nove con 414.000 spettatori (2.5%).