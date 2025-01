Ascolti tv, Stefano De Martino e Gruber ancora da record: sbaragliata la concorrenza di Striscia la Notizia e 4 di Sera

Ascolti tv ieri 20 gennaio 2025: cresce 4 di Sera (5,4%) ma non basta per diventare il primo talk dell'access prime time

Affari Tuoi batte l'ennesimo record arrivando a 7.019.000 spettatori (32.3%). Striscia la Notizia al contrario riscende a 2.890.000 spettatori (13.3%). Nella puntata precedente la coppia Greggio-Iacchetti aveva ottenuto 2.906.000 spettatori (15.4%).

4 di Sera invece cresce a 1.146.000 spettatori (5.4%) nella prima parte e 977.000 spettatori (4.5%) nella seconda parte. Il venerdì la coppia Barra-Poletti aveva raggiunto 972.000 spettatori (4.7%) nella prima parte e 897.000 spettatori (4.3%) nella seconda parte. Otto e Mezzo arriva a 2.095.000 spettatori (9.6%). Nella puntata precedente Lilli Gruber aveva interessato 1.652.000 spettatori (7.9%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 20 gennaio 2025 per l'access prime time delle altre reti: Cinque Minuti su Rai1 con 5.088.000 spettatori (24.5%), TG2 Post con 619.000 spettatori (2.8%), N.C.I.S. – Unità Anticrimine su Italia 1 con 1.402.000 spettatori (6.5%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.381.000 spettatori (6.6%) e Un Posto al Sole con 1.422.000 spettatori (6.5%), Celebrity Chef su La7 con 523.000 spettatori (2.4%), Cash or Trash – Chi Offre di Più? sul Nove con 594.000 spettatori (2.8%).