Ascolti tv, la Rai stravince nella prima serata. Il Conte di Montecristo sbaraglia Mediaset

Ascolti tv ieri 20 gennaio 2025: il Grande Fratello (17,32%) cresce ma la distanza con Il conte di Montecristo è enorme (31,36%)

Rai1 si piazza al vertice della classifica negli ascolti tv della prima serata con il secondo episodio della fiction Il conte di Montecristo, che ha incollato al video 5.781.000 telespettatori (31,36%). Il Grande Fratello su Canale 5 risale a 2.311.000 telespettatori (17,32%). Nella puntata di giovedì aveva raccolto 1.944.000 spettatori (14.76%). A grande distanza troviamo Avengers: Age of Ultron su Italia 1 con 1.143.000 telespettatori (6,56%).

Lo stato delle cose su Rai3 scende a 667.000 spettatori (3,81%). Nella puntata precedente Massimo Giletti aveva raggiunto 724.000 spettatori (4.2%). Anche Quarta repubblica su Rete 4 cala a 695.000 telespettatori (4,61%). La scorsa settimana Nicola Porro aveva chiuso con 722.000 spettatori (4.8%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 20 gennaio 2025 per le altre reti: Boss in incognito su Rai2 con 1.012.000 spettatori (5,94%), La Torre di Babele - Il mondo nuovo di Donald Trump su La7 con 831.000 telespettatori (4,12%), Bruno Barbieri 4 Hotel su TV8 con 551.000 telespettatori (2,74%), Valentina Persia - Ma che te ridi?! sul Nove con 597.000 telespettatori (3,08%).