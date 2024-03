Ascolti tv, Sciarelli sfiora il 13% di share. Boom di Chi l'ha visto?

Ascolti tv ieri 20 marzo 2024: Fuori dal Coro si conferma con 823mila spettatori per il 6% di share

Rai1 si piazza al primo posto negli ascolti tv del mercoledì con il film Ennio, che appassiona 2.133.000 spettatori pari al 14.4% di share. Segue Michelle Impossible & Friends su Canale 5 con 2.001.000 spettatori per il 13.8% di share. Nella precedente puntata Michelle Hunziker aveva divertito 1.975.000 spettatori (14.1%). Terzo posto per Chi l'ha visto? su Rai3 con 2.036.000 spettatori con il 12.9% di share. La scorsa settimana Federica Sciarelli aveva chiuso con 1.841.000 spettatori (11.9%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 20 marzo 2024 per le altre reti: Mare fuori su Rai2 con 1.287.000 spettatori pari (7.1%), The Suicide Squad - Missione suicida su Italia 1 con 833.000 spettatori (5.2%),Fuori dal coro su Rete 4 con 823.000 spettatori (6%). Lo scorso mercoledì Mario Giordano aveva raggiunto 829.000 spettatori (6.3%). Inchieste da fermo - L'odore dell'India su La7 con 679.000 spettatori (3.8%). Italia's Got Talent su TV8 con 599.000 spettatori (3.5%), La frode sul Nove con 347.000 spettatori (2%),