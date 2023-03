Ascolti TV ieri 22 marzo 2023: tonfo per Chiambretti, Gentili nel baratro

Ascolti TV ieri 22 marzo 2023: Controcorrente arriva a 540mila spettatori per il 4% di share

Rai1 conquista il primo posto negli ascolti TV del mercoledì con il film Brave Ragazze, che ha appassionato 2.266.000 spettatori pari al 13.3% di share. Grande risultato per Chi l'ha Visto? su Rai3 con 2.050.000 spettatori pari al 12.9% di share. Chiude il podio l'ultima puntata de La Tv dei 100 e Uno su Canale 5 con 1.693.000 spettatori pari al 12.6% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 22 marzo 2023 per le altre reti: il finale di stagione di Mare Fuori 3 su Rai2 con 1.487.000 spettatori (9.2%), Mission: Impossible – Protocollo Fantasma su Italia 1 con 1.075.000 spettatori (6.7%), Controcorrente su Rete 4 con un a.m. di 540.000 spettatori (4%), Atlantide su La7 con 499.000 spettatori (3.9%), 100% Special su TV8 con 370.000 spettatori (2.3%), Mortdecai sul Nove con 243 .000 spettatori (1.4%).

Ascolti TV ieri 22 marzo 2023 nell'access prime time

Rai1 si conferma al primo posto negli ascolti TV ieri 22 marzo 2023 nell'access prime time con Cinque Minuti, che ha interessato 4.280.000 spettatori con il 21.2% di share. Soliti Ignoti raccoglie 4.631.000 spettatori (22.1%). Seguono sulle altre reti: Striscia la Notizia su Canale 5 con 3.794.000 spettatori (18.1%), NCIS su Italia 1 con 1.413.000 spettatori (6.8%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.446.000 spettatori (7.1%), Stasera Italia su Rete 4 con 1.011.000 spettatori (4.9%), nella prima parte e 870.000 spettatori (4.1%, nella seconda parte, Otto e Mezzo su La7 con 1.439.000 spettatori (6.9%).