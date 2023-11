Ascolti tv, Sciarelli vola oltre il 12% e batte Rai1. Cazzullo al 6,9%

Ascolti tv ieri 22 novembre 2023: flop per Noi... (9,6%) mentre rimane stabile Fuori dal Coro (5.5%)

Canale 5 vince negli ascolti tv con la nuova edizione di Io Canto Generation, che ha incollato al video 3.191.000 spettatori con il 21.5% di share. Medaglia d'argento per Chi l’ha Visto? su Rai3 con 2.000.000 spettatori pari all’11.9% di share. Lo scorso mercoledì Federica Sciarelli aveva ottenuto 2.095.000 spettatori (12.6%). Rai1 è solo terza con Noi e…, serata di solidarietà condotta da Mara Venier e Loretta Goggi. Il programma è stato visto da 1.571.000 spettatori pari al 9.6% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 22 novembre 2023 per le altre reti: Noi Siamo Leggenda su Rai2 con 834.000 spettatori (4.8%), Stolen su Italia 1 con 938.000 spettatori (5.1%), Fuori dal Coro su Rete 4 con 775.000 spettatori (5.5%). Settimana scorsa Mario Giordano era arrivato a 808.000 spettatori (5.7%). Una Giornata Particolare su La7 con 1.215.000 spettatori (6.9%), X Factor su TV8 con 413.000 spettatori (2.7%), la replica di Only Fun – Comico Show sul Nove con 425.000 spettatori (2.4%).