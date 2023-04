Ascolti TV ieri 23 aprile 2023: Brindisi non sfonda anche senza Giletti

Ascolti TV ieri 23 aprile 2023: Zona Bianca arriva a 511mila spettatori per il 3,9% di share

Canale 5 si piazza al primo posto negli ascolti TV della domenica con Lo Show dei Record, che raggiunge 2.381.000 spettatori pari al 15.9% di share. Seconda posizione a breve distanza per Rai1 con la replica de La Sposa, che ha conquistato 2.478.000 spettatori pari al 15.4% di share. Medaglia di bronzo per Che Tempo Che Fa su Rai3 con 2.178.000 spettatori e il 12.5% di share. Che Tempo Che Fa – Il Tavolo arriva a 1.607.000 spettatori (12.1%).

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 23 aprile 2023 per le altre reti: Crossword Mysteries – Un Cruciverba da Morire su Rai2 con 867.000 spettatori (5%), Le Iene presentano: Inside su Italia 1 con 960.000 spettatori (6%), Zona Bianca su Rete 4 con 511.000 spettatori (3.9%), Il Processo di Norimberga su La7 con 354.000 spettatori (2.6%), Little Big Italy sul Nove con 335.000 spettatori (2.2%).

Ascolti TV ieri 23 aprile 2023 nell'access prime time

Rai1 stravince anche negli ascolti TV ieri 23 aprile 2023 nell'access prime time con il game show Affari Tuoi, che ottiene 3.940.000 spettatori con il 22.5% di share. Seguono sulle altre reti: Paperissima Sprint su Canale 5 con 2.859.000 spettatori (16.5%), Controcorrente su Rete 4 con 614.000 spettatori (3.6%) nella prima parte e 587.000 spettatori (3.3%) nella seconda parte, In Onda su La7 con 754.000 spettatori (4.3%).