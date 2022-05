Ascolti TV ieri 23 maggio 2022: conferme per Solo per Passione e Report

Ascolti TV ieri 23 maggio 2022: tra i talk Quarta Repubblica chiude con 800mila spettatori e il 5% di share

La fiction Solo per Passione – Letizia Battaglia Fotografa si conferma negli ascolti TV anche per la seconda puntata. Rai1 chiude la prima serata con 3.285.000 spettatori pari al 18.3% di share. Medaglia d'argento per Canale 5 con L’Isola dei Famosi 16 (dalle 21.45 all’1.25), vista da 2.380.000 spettatori pari al 18.9% di share (La isla Bonita di 7 minuti: 976.000 – 28.5%). Report su Rai3 è terzo con 1.462.000 spettatori pari ad uno share del 7.8% (presentazione di 9 minuti: 1.093.000 – 5.5%).

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 23 maggio 2022 per le altre reti, Made in Sud su Rai2 con 817.000 spettatori (5.4%), Fast & Furious 7 su Italia 1 con 1.345.000 spettatori (7.7%), Quarta Repubblica su Rete4 con un a.m. di 800.000 spettatori (5.5%), Giovanni Falcone su La7 con 750.000 spettatori (4.1%), l’incontro di calcio benefico Eto’o Integration Heroes su Tv8 con 331.000 spettatori (1.7%) ed Ex – Amici come Prima sul Nove con 370.000 spettatori (2%).

Leggi anche: