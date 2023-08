Ascolti tv, il Sole di Riccione batte i Mondiali di atletica. Rai1 solo terza

Ascolti tv ieri 24 agosto 2023: i Mondiali di Atletica ottengono 1.83 milioni di spettatori per il 12,3% di share

Canale 5 vince negli ascolti tv del giovedì con il film Sotto il Sole di Riccione grazie a 1.697.000 spettatori pari al 13.3% di share. Medaglia d'argento per i Mondiali di Atletica 2023 di Budapest su Rai2 con 1.834.000 spettatori pari al 12.3% di share. Terzo posto per Rai1 con gli ultimi episodi di Studio Battaglia, che hanno incollato al video 1.090.000 spettatori pari all’11.4% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 24 agosto 2023 per le altre reti: La Grande Opera all’Arena di Verona: Carmen su Rai3 con 454.000 spettatori (3.9%), Chicago Fire su Italia 1 con 971.000 spettatori (7%), Air Force One su Rete 4 con 756.000 spettatori (6.2%), In Onda Estate su La7 con 699.000 spettatori (5.2%), Tempesta di Ghiaccio su TV8 con 282.000 spettatori (2.1%), Il Contadino Cerca Moglie sul Nove con 207.000 spettatori (1.9%).