Ascolti TV ieri 24 ottobre 2022: Quarta Repubblica travolge Presa Diretta

Ascolti TV ieri 24 ottobre 2022: il programma di approfondimento con Nicola Porro ottiene 980mila spettatori per il 6,71% di share

Canale 5 è primo negli ascolti TV del lunedì con il Grande Fratello VIP, che ha raggiunto 2.501.000 telespettatori per il 19,70% di share. Segue al secondo posto Rai1 con la serie Sopravvissuti che ottiene 2.830.000 telespettatori per il 14,18% di share. Stasera tutto è possibile su Rai2 è medaglia di bronzo con 1.747.000 telespettatori pari all'11,27% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 24 ottobre 2022 per le altre reti abbiamo: Vendetta su Italia 1 con 1.360.000 telespettatori (7,22%), Quarta Repubblica su Rete 4 con 980.000 telespettatori (6,71%), Presa Diretta su Rai3 con 966.000 spettatori (5,14%), Allarme rosso su La7 con 601.000 telespettatori (3,30%), Little Big Italy sul Nove con 596.000 telespettatori (3,06%) e Gomorra – La serie su TV8 con 318.000 telespettatori (1,54%).

Ascolti TV ieri 24 ottobre 2022 nell'access prime time

Rai1 si riprende la vetta negli ascolti TV ieri 24 ottobre 2022 nell'access prime time con Soliti ignoti – Il ritorno, visto da 4.644.000 spettatori per il 21,32% di share. Seguono sulle altre reti: Striscia la notizia su Canale 5 con 3.850.000 telespettatori (17,72%), Blob su Rai3 con 1.052.000 spettatori (5,40%) e Via dei Matti n.0 con 909.000 spettatori (4,37%) e Il cavallo e la torre con 1.441.000 spettatori (6,68%), NCIS: New Orleans su Italia 1 con 1.268.000 telespettatori (5,82%), Stasera Italia su Rete 4 con 1.168.000 telespettatori (5,46%) e 873.000 spettatori (3,97%) nella seconda, Otto e mezzo su La7 con 873.000 telespettatori (9,27%).