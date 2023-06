Ascolti TV prima serata: GialappaShow torna di domenica e si conferma

Ascolti TV ieri 25 giugno 2023: Summer Hits si piazza al secondo posto con oltre 2 milioni di spettatori per il 14,4% di share

Rai1 vince negli ascolti TV della prima serata con le repliche di Blanca, che hanno appassionato 2.164.000 spettatori pari al 14.7% di share. Seconda posizione per la prima puntata di Summer Hits su Rai2 con 2.001.000 spettatori con il 14.4% di share. Medaglia di bronzo per Sergente Rex su Canale 5 con 1.547.000 spettatori pari all’11.4% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 25 giugno 2023 per le altre reti: Emigratis – La Resa dei Conti su Italia 1 con 440.000 spettatori (3.6%), Kilimangiaro Estate – Il viaggio su Rai3 con 713.000 spettatori (5%), Ocean’s Eleven su Rete 4 con 509.000 spettatori (3.7%), Una Giornata Particolare su La7 con 511000 spettatori (3.5%), GialappaShow su TV8 con 721.000 spettatori (5.1%), Little Big Italy sul Nove con 313.000 spettatori (2.5%).