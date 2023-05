Ascolti, schiaffo di Del Debbio a Formigli. La retorica di sinistra ha stancato

Ascolti TV ieri 25 maggio 2023: Dritto e Rovescio chiude con oltre 1 milione di spettatori per il 7,9% di share

Rai1 vince negli ascolti TV del giovedì con Speciale Ulisse – Piero Angela. Un viaggio lungo una vita, che ha appassionato 2.649.000 spettatori pari al 16.6% di share. Canale 5 segue con Zelig in replica, che ha divertito 2.074.000 spettatori con il 15.5% di share. Dritto e Rovescio sale sul gradino più basso del podio su Rete 4 con un a.m. di 1.077.000 spettatori per il 7,9% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 25 maggio 2023 per le altre reti: Greta su Rai2 con 1.011.000 spettatori (5.6%), Chicago Fire su Italia 1 con 1.143.000 spettatori (6.1%), Memories – I ragazzi delle scorte su Rai3 con 569.000 spettatori (3.1%), Piazzapulita su La7 con 768.000 spettatori (5.8%), Il caso Pantani – L’omicidio di un campione su TV8 con 213.000 spettatori (1.4%), Il mistero delle gemelline scomparse sul Nove con 318.000 spettatori (1.7%).

Ascolti TV ieri 25 maggio 2023 nell'access prime time

Rai1 è prima anche negli ascolti TV ieri 25 maggio 2023 nell'access prime time con Cinque Minuti, che ottiene 3.762.000 spettatori con il 20.7% di share. Affari Tuoi arriva a 4.709.000 spettatori con il 23.8% di share. Seguono sulle altre reti: Striscia la Notizia su Canale 5 con 3.325.000 spettatori (16.8%), N.C.I.S. su Italia 1 con 1.191.000 spettatori (6.1%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.145.000 spettatori (6.1%), Stasera Italia su Rete 4 con 834.000 spettatori (4.5%) nella prima parte e 677.000 spettatori (3.4%) nella seconda parte, Otto e Mezzo su La7 con 1.586.000 spettatori (8.1%).