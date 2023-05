In Mezz’ora, per il post Annunziata si scalda Maggioni: la regina delle news ha ricucito con Meloni

Annunziata via dalla Rai, per la conduzione di In Mezz’ora si scalda Monica Maggioni





Le dimissioni di Lucia Annunziata lasciano scoperto il ruolo di conduttore del programma politico di Rai 3 "Mezz'ora in più", ma per quella sedia già si scalda l'ex direttore del Tg1 Monica Maggioni che terrebbe anche il coordinamento editoriale e il programma di seconda serata su Rai 1.

Insomma, colpo grosso per la giornalista amata da Mario Draghi e prevalentemente stimata da Pd e 5 Stelle anche per la sua indiscussa professionalità. E ancora una volta se tutto andasse in porto Monica, uscita dalla porta del Tg1, rientrerebbe dalla finestra con un triplice incarico.

Merito, dicono, dei rapporti riallacciati con Giorgia Meloni e con la Lega del potentissimo Igor De Biasio. Il vero king maker dei palinsesti infatti è proprio lui. Nato nel 1977 a Milano, laureato in Scienze Politiche all'Università Cattolica di Milano, Igor De Biasio ha conseguito una specializzazione in marketing ed Economia digitale presso lo stesso ateneo, e un'ulteriore specializzazione post-laurea in Marketing presso la Bocconi.

De Biasio prima della nomina alla presidenza di Terna è un dirigente d'azienda con esperienza internazionale sviluppata in oltre 15 anni di lavoro in imprese leader mondiali nei rispettivi settori di riferimento.

Inizia la sua carriera nel 2001 come responsabile del mercato del Nord Italia presso l'azienda Eurobusiness - digital start-up company specializzata in progetti online e business intelligence. Dal 2004 al 2010 è manager alla GFK Retail and Technology, multinazionale leader tra gli istituti di ricerche di mercato e consulenza strategica.

Dal 2010 al 2016 è in Philips, multinazionale leader mondiale, dove arriva a ricoprire il ruolo di sales manager, gestendo tutti i canali del business Consumer Lighting nel cluster Italia, Israele, Grecia, Malta e Cipro. Fino al luglio 2019 ricopre l'incarico di wholesale director Europa, Medio Oriente e Africa presso l'iconico brand Moleskine. Direttore commerciale 'Consumer" per l'intera area EMEA, nel luglio 2018 è eletto dalla camera dei Deputati componente del Cda RAI. Nel luglio 2019 è nominato nel board e Amministratore delegato di Arexpo.