Ascolti TV ieri 26 aprile 2023: Controcorrente in costante declino

Ascolti TV ieri 26 aprile 2023: Controcorrente chiude con 492mila spettatori per il 3,3% di share

Canale 5 stravince negli ascolti TV di ieri sera con la semifinale di ritorno di Coppa Italia Inter-Juventus, seguita da 7.519.000 spettatori con il 34.6% di share. Seconda posizione per Rai1 con Torno indietro e cambio vita, che ha conquistato 2.535.000 spettatori pari al 12.4% di share. Medaglia di bronzo per Chi l’ha Visto? su Rai3 con 2.034.000 spettatori e l’11.4% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 26 aprile 2023 per le altre reti: la prima visione di Cuori e delitti – Fidanzamento con omicidio su Rai2 con 794.000 spettatori (3.8%), La rivolta delle ex su Italia 1 con 935.000 spettatori (4.5%), Controcorrente – Prima Serata su Rete 4 con un a.m. di 492.000 spettatori (3.3%), Anna and the King su La7 con 517.000 spettatori (2.9%), Se scappi, ti sposo segna 290.000 spettatori (1.5%), Non c’è più religione sul Nove con 307.000 spettatori (1.5%).

Ascolti TV ieri 26 aprile 2023 nell'access prime time

Rai1 si riprende il primo posto negli ascolti TV ieri 26 aprile 2023 nell'access prime time con Cinque Minuti, che ottiene 4.013.000 spettatori e il 20.3% di share. Affari Tuoi arriva a 4.409.000 spettatori con il 19.6% di share. Seguono sulle altre reti: Striscina la Notizina su Canale 5 con 4.381.000 spettatori (21.8%), N.C.I.S. su Italia 1 con 1.469.000 spettatori (7%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.278.000 spettatori (6.2%), Stasera Italia su Rete 4 con 785.000 spettatori (3.8%) nella prima parte e 650.000 spettatori (2.8%) nella seconda parte, Otto e Mezzo su La7 con 1.403.000 spettatori (6.3%).