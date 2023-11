Ascolti tv, Domenica In cala con Pausini. La zia Mara batta comunque Toffanin

Ascolti tv ieri 26 novembre 2023: in discesa anche Verissimo (18,3%) e In Mezz'Ora (5,9%)

Domenica In chiude in calo negli ascolti tv ieri 26 novembre 2023 con 2.317.000 spettatori (15.9%) nella presentazione, 2.696.000 spettatori (19%) nella prima parte e 2.176.000 spettatori (15.9%) nella seconda parte. La scorsa settimana invece Mara Venier aveva raggiunto 2.941.000 spettatori (20.5%) nella presentazione, 3.333.000 spettatori (23.9%) nella prima parte, 2.590.000 spettatori (21%) nella seconda parte e 2.298.000 spettatori (18.8%) nell’ultima parte denominata I Saluti di Mara.

Anche Verissimo scende negli ascolti tv con 2.583.000 spettatori (18.3%) nella prima parte e 2.491.000 spettatori (15.7%) nella seconda parte denominata Giri di Valzer. La scorsa domenica Silvia Toffanin su Canale 5 aveva ottenuto 2.537.000 spettatori (20.4%) nella prima parte e 2.281.000 spettatori (14.6%) nella seconda parte.

Crollo per In Mezz'Ora, complice forse la Coppa Davis con l'incontro Popyrin-Arnaldi. Il programma di Rai3 condotto da chiude con 843.000 spettatori per il 5.9% di share (Il Mondo di In Mezz’Ora: 605.000 – 4.5%). La scorsa settimana invece aveva interessato 1.040.000 spettatori con il 7.5% di share (Il Mondo di In Mezz’Ora: 637.000 – 5.1%).