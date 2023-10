Ascolti tv, GF in calo. Cucciari non sfonda. Rai1 con Blanca batte Mediaset

Ascolti tv ieri 26 ottobre 2023: Blanca su Rai1 è il programma più visto in prima serata con 3.8 milioni di spettatori per il 21,4% di share

Brutte notizie per il Grande Fratello. Il reality condotto da Alfonso Signorini nell'ultima puntata chiude in calo negli ascolti tv. Il programma di Canale 5 infatti ottiene 2.323.000 spettatori con il 17.1% di share. Nel precedente appuntamento di giovedì era arrivato a 2.530.000 spettatori (18.7%) mentre lunedì registrava 2.506.000 spettatori (17.9%).

Anche Geppi Cucciari su Rai3 non può dirsi soddisfatti per gli ascolti tv ieri 26 ottobre 2023 nonostante nell'ultima puntata di Splendida cornice abbia avuto come ospite Paolo Bonolis. Il programma chiude infatti con 807.000 spettatori (4.6%), in calo rispetto alla settimana scorsa quando aveva raggiunto 826.000 spettatori (4.8%).

La Rai come rete comunque può dire di aver chiuso la serata di ieri davanti a Mediaset grazie alla seconda stagione di Blanca, che su Rai1 ha incollato al video 3.842.000 spettatori pari al 21.4% di share. Germini Man su Italia 1 con protagonista Will Smith arriva solo a 1.071.000 spettatori (5.8%)