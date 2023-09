Ascolti tv, L'aria che tira non decolla anzi scende. Timperi raddoppia Parenzo

Ascolti tv ieri 26 settembre 2023: I Fatti Vostri raggiunge un picco di 803mila spettatori per l'8,6% di share

David Parenzo non può certo festeggiare per gli ascolti tv ottenuti da L'Aria che Tira sotto la sua conduzione. Il programma di La7 infatti ieri ottiene 182.000 spettatori (3.4%) nella prima parte e 296.000 spettatori (2.9%) nella seconda parte chiamata 'Oggi'. L'Aria che Tira quindi è in leggero calo rispetto a lunedì, quando era arrivato a 182.000 spettatori (3.7%) nella prima parte e 366.000 spettatori (3.7%) nella seconda parte chiamata ‘Oggi’.

Oltre a numeri di per sé non esaltanti, Parenzo perde anche la sfida con I Fatti Vostri. Il programma di Rai1 con Tiberio Timperi e Anna Falchi ottiene ieri 401.000 spettatori (6.9%) nella prima parte e 803.000 spettatori (8.6%) nella seconda parte.