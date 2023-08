Ascolti tv, senza Azzurri l'Atletica arranca. Vince Canale 5 con la fiction

Ascolti tv ieri 27 agosto 2023: Rai1 ottiene solo il terzo posto con l'Allieva 3, che arriva a 1.3 milioni di spettatori per il 10,1% di share

Canale 5 vince negli ascolti tv della domenica con La Ragazza e l’Ufficiale, che ha appassionato 1.605.000 spettatori con il 13.3% di share. I Mondiali di Atletica 2023 su Rai2 sono stati visti da 1.721.000 spettatori pari all’11.9% di share. Rai1 si piazza dietro con le repliche de L’Allieva, che ha appassionato 1.316.000 spettatori pari al 10.1% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 27 agosto 2023 per le altre reti: la replica di Le Ragazze su Rai3 con 730.000 spettatori (5.6%), FBI – Most Wanted su Italia 1 con 799.000 spettatori (5.7%), Caccia al Tesoro su Rete 4 con 456.000 spettatori (3.4%), Miss Marple su La7 con 226.000 spettatori (2.2%), Italia’s Got Talent Best Of su TV8 con 379.000 spettatori (3%), Little Big Italy sul Nove con 314.000 spettatori (2.2%).