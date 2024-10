Ascolti tv, Verissimo boom con Magalli-Volpe. Anche la De Filippi vola. E Mara Venier a Domenica In... I trend Auditel

Ascolti tv ieri 27 ottobre 2024: Verissimo record con Magalli-Volpe. Amici di Maria De Filippi cresce (24,9%)

Verissimo cresce negli ascolti tv con ospiti Adriana Volpe e Giancarlo Magalli, che per la prima volta si sono confrontati pubblicamente dopo la riappacificazione. Il programma di Canale 5 condotto da Silvia Toffanin sale a 2.158.000 spettatori (20.9%) nella prima parte e 2.413.000 spettatori (20.1%) nella seconda parte (ossia Verissimo Giri di Valzer). Nella precedente puntata aveva raggiunto 1.984.000 spettatori (18.8%).

Dopo due processi e tre sentenze, Magalli è stato condannato per diffamazione per avere pronunciato la frase "Le donne si sentirebbero più insultate se sapessero come fa (Adriana Volpe) a lavorare da 20 anni". "È una frase che colpisce me come donna, come mamma e come professionista. - ha detto la conduttrice a Verissimo - Per questo ritengo che la battaglia legale fosse doverosa. Il percorso giudiziario non è stato un capriccio da parte mia".

"Le chiedo scusa, ma mi dispiace essere stato frainteso. - ha risposto Magalli rivolgendosi alla collega - Non ti ho offeso come donna e come madre. L'aspetto donna ha contato perché se avessi usato le stesse parole con un conduttore maschio nessuno avrebbe visto un'allusione sessuale".

Anche Amici di Maria De Filippi festeggia un ottimo risultato con 3.010.000 spettatori (24.9%). Nella precedente puntata aveva raggiunto 2.889.000 spettatori (23.3%).

Ascolti tv: Mara Venier, Francesca Fialdini e Monica Maggioni... I trend dei programmi Rai

Domenica In sale a 2.066.000 spettatori (16.7%) nella prima parte, 1.885.000 spettatori (17.4%) nella seconda parte e 1.457.000 spettatori (14.1%) nella terza parte chiamata I Saluti di Mara. La scorsa domenica Mara Venier aveva raggiunto un picco del 17,2% di share. A seguire nel pomerggio di Rai1, Da Noi… A Ruota Libera di Francesca Fialdini ottiene 1.864.000 spettatori con il 14.4% (domenica scorsa: 1.713.000 spettatori con il 15.1%)

Fronte Rai3: In Mezz’Ora d Monica Maggioni è visto da 1.079.000 spettatori (8.5%) mentre Il Mondo di In Mezz’Ora segna 625.000 spettatori con il 5.5%.