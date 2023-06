Ascolti tv, Matano si conferma star del pomeriggio Rai. Ore 14 oltre il 7%

Ascolti Tv ieri 28 giugno 2023: il programma condotto da Milo Infante raggiunge 725mila spettatori per il 7,4%

Oggi è un Altro Giorno su Ra1 ottiene per gli ascolti Tv ieri 28 giugno 2023 ben 1.425.000 spettatori con il 15.7% di share. Lo precede il TG1 Economia con 2.048.000 di spettatori per il 18.3% di share. La Vita in Diretta raccoglie 1.939.000 spettatori con il 25.6% di share. Un Altro Domani su Canale 5 arriva a 1.090.000 spettatori (15.2%). Sulle altre reti: Ore 14 su Rai2 con 725.000 spettatori (7.4%), le notizie dei TGR su Rai3 con 1.908.000 spettatori (17.4%), TG4 Diario del Giorno su Rete 4 con 347.000 spettatori (4.7%), Tagadà su La7 con 324.000 spettatori (4.1%).