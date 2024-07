Ascolti tv, Aprile-Telese resistono in prime time. Barra-Poletti oltre il 3% con le Olimpiadi di Parigi 2024

Ascolti tv ieri 29 luglio 2024: 4 di Sera chiude con 608mila spettatori per il 3,6% di share

La concorrenza delle Olimpiadi 2024 sta mettendo in difficoltà diversi programmi, soprattutto di fascia serale, ma In Onda resiste con 935.000 spettatori per il 5.7% di share. La coppia formata da Marianna Aprile e Luca Telese ovviamente perde pubblico a causa della manifestazione sportiva ma cresce rispetto all'ultima puntata in cui aveva registrato 677.000 spettatori (4.2%).

Le Olimpiadi impattano anche su 4 di Sera. Il programma di Rete 4 condotto da Roberto Poletti e Francesca Barra chiude ieri con 538.000 spettatori (3.4%) nella prima parte e 608.000 spettatori (3.6%) nella seconda parte. Il talk show quindi cala rispetto a venerdì, quando aveva raggiunto 509.000 spettatori (3.2%) nella prima parte e 630.000 spettatori (3.9%) nella seconda parte. Il giorno precedente l'inizio dei Giochi il programma aveva interessato 656.000 spettatori (4.5%) nella prima parte e 701.000 spettatori (4.6%) nella seconda parte.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 29 luglio 2024 per le altre reti: Techetchetè su Rai1 con 1.829.000 spettatori (11.1%), Paperissima Sprint su Canale 5 con 2.237.000 spettatori (13.5%), N.C.I.S. – Unità Anticrimine su Italia 1 con 1.093.000 spettatori (6.7%), Caro Marziano su Rai3 con 656.000 spettatori (4.2%) e Un Posto al Sole con 1.306.000 spettatori (7.9%).