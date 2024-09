Ascolti tv, Le Iene partono bene nonostante il "grave problema familiare" di Veronica Gentili

Ascolti tv ieri 29 settembre 2024: Le Iene iniziano la nuova stagione con 1.23 milioni di spettatori per il 10,27% nonostante l'assenza di Veronica Gentili

Primo posto negli ascolti tv della domenica per Sempre al tuo fianco - Segreti sommersi su Rai1 con 2.359.000 spettatori pari al 15.1% di share. Segue poi La rosa della vendetta su Canale 5 con 2.235.000 telespettatori per il 13.72% di share. La prima puntata stagionale de Le Iene arriva a 1.239.000 telespettatori per il 10.27% di share. All'esordio non ha partecipato Veronica Gentili. "Sono qui da solo perché Veronica Gentili ha avuto un problema familiare molto serio - ha spiegato il co-conduttore Max Angioni in diretta - e questo pomeriggio è dovuta rientrare d’urgenza a Roma. Speriamo possa tornare stasera, altrimenti la vedremo domenica prossima. Le mandiamo un grande abbraccio".

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 29 settembre 2024 per le altre reti: 911 su Rai2 con 694.000 spettatori (3.73%), Presa diretta su Rai3 con 1.158.000 spettatori (6.77%). Nella precedente puntata Riccardo Iacona aveva ottenuto 1.190.000 spettatori (7.1%). Zona Bianca su Rete 4 con 745.000 telespettatori (5.96%). La scorsa settimana Giuseppe Brindisi aveva raggiunto 694.000 spettatori (5.4%). Eden Un pianeta da salvare su La7 con 467.000 telespettatori (3.46%), Blacklight su TV8 con 348.000 telespettatori (2.20%), Renato Zero Autoritratto sul Nove con 658.000 telespettatori (4.05%).