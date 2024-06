Ascolti tv, Meloni battuta dall'opposizione. Porro con la premier fermo al 6%

Ascolti tv ieri 3 giugno 2024: Quarta Repubblica con in studio Giorgia Meloni si piazza dietro con 853mila spettatori per il 6% di share

Canale 5 vince negli ascolti tv del lunedì con Io Canto Family, che ha appassionato 2.666.000 spettatori con il 18.6% di share. Segue Ulisse: il piacere della scoperta - Normandia 80 anni dallo sbarco su Rai1 con 2.494.000 spettatori pari al 15.1% di share. Terzo posto per Run All Night – Una notte per sopravvivere su Italia 1 con 1.205.000 spettatori per il 7% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 3 giugno 2024 per le altre reti: l'ultima puntata di Da vicino nessuno è normale su Rai2 con 709.000 spettatori (4.4%), Farwest su Rai3 con 624.000 spettatori (3.3%), Quarta repubblica su Rete 4 con ospite la premier Giorgia Meloni arriva a 853.000 spettatori (6%). Gialappa Show su TV8 con 528.000 spettatori (3.1%), Piazzapulita su La7 con ospiti Elly Schlein, segretaria del Pd, e Giuseppe Conte, leader del M5S, ottiene 908.000 spettatori (6.5%). Faking It Bugie criminali - Omicidio in canonica sul Nove con 335 .000 spettatori (2.3%).