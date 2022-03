Ascolti TV ieri 3 marzo 2022: Piazzapulita straccia Dritto e Rovescio con 1.3 milioni di spettatori e il 7,3% di share

Nella serata di giovedì è Rai1 ad aggiudicarsi il primo posto per ascolti TV nella prima serata con Doc – Nelle tue Mani 2, visto da 6.130.000 spettatori pari al 27.4% di share (primo episodio a 6.169.000 e il 25.6%, secondo episodio a 6.088.000 e il 29.7%). Crolla il Grande Fratello Vip su Canale 5 con 2.797.000 spettatori e uno share del 17.4% (Night di 8 minuti a 1.336.000 e il 28.5%). Terza posizione per Piazzapulita su La7, seguito da 1.314.000 spettatori per il 7.3% di share.

Gli ascolti TV ieri 3 marzo 2022 per le altre reti sono: Non ci resta che il crimine su Rai2 con 694.000 spettatori (3%), Harry Potter e i doni della morte – Parte 2 su Italia 1 con 1.155.000 spettatori (5.1%), Per Lucio su Rai3 con 943.000 spettatori (3.9%), Dritto e Rovescio su Rete 4 con 1.109.000 spettatori a.m. (6.1%), Life on the Line su TV8 con 237.000 spettatori (1%), Faster sul Nove con 288.000 spettatori (1.2%).

Ascolti TV ieri 3 marzo 2022 nell'access prime time

Rai1 si conferma la prima rete anche per gli ascolti TV ieri 3 marzo 2022 nell'access prime time con Soliti Ignoti – Il Ritorno, che ottiene 5.513.000 spettatori con il 22%. Secondo Canale5 con Striscia la Notizia, che arriva a 3.763.000 spettatori pari al 15%. Su Rete4 Stasera Italia è stato visto da 1.128.000 di spettatori (4.7%) nella prima parte e 1.218.000 spettatori (4.8%) nella seconda. Su La7 Otto e Mezzo ottiene 2.023.000 spettatori (8.1%).

