Ascolti TV ieri 31 gennaio 2023: DiMartedì vince ma il margine si riduce

Ascolti TV ieri 31 gennaio 2023: lo show Floris è il primo talk con 987mila spettatori per il 5,7% di share

Canale 5 vince negli ascolti TV del martedì con la partita di Coppa Italia Inter-Atalanta, che ha appassionato 4.418.000 spettatori con uno share del 21.2% di share. La prima TV di Fernanda vale per Rai1 il secondo posto con 3.231.000 spettatori pari al 17.1% di share. Le Iene in terza posizione su Italia 1 con 1.456.000 spettatori e il 10.5% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 31 gennaio 2023 per le altre reti: Boomerissima su Rai2 con 1.072.000 spettatori (6.5%), #Cartabianca su Rai3 con 850.000 spettatori (5%), Fuori dal Coro su Rete 4 con un a.m. di 773.000 spettatori (5.3%), DiMartedì su La7 con 987.000 spettatori (5.7%), Tutto ciò che voglio per Natale su TV8 con 366.000 spettatori (1.8%), Innocenti bugie sul Nove con 390.000 spettatori (2.1%).

Ascolti TV ieri 31 gennaio 2023 nell'access prime time

Rai1 si prende la vetta invece negli ascolti TV ieri 31 gennaio 2023 nell'access prime time con Soliti Ignoti – Il Ritorno, che raggiunge 4.700.000 spettatori con il 21.4% di share. Seguono sulle altre reti: Striscina la Notizina su Canale 5 con 3.960.000 spettatori (18.8%), N.C.I.S. su Italia 1 con 1.497.000 spettatori (6.9%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.404.000 spettatori (6.6%) e Un Posto al Sole con 1.562.000 spettatori (7%), Stasera Italia su Rete 4 con 924.000 spettatori (4.4%) nella prima parte e 757.000 spettatori (3.4%) nella seconda parte e Otto e Mezzo su La7 con 1.600.000 spettatori (7.3%).