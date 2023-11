Ascolti tv, Toffanin risale con Tacconi. Verissimo straccia Domenica In

Ascolti tv ieri 5 novembre 2023: Domenica In arriva a 2.12 milioni di spettatori (16.5%) mentre In Mezz'Ora a 1 milione di utenti (7,8%)

Buone notizie per Mara Venier in termini di ascolti tv. Risale infatti Domenica In con 2.122.000 spettatori (16.5%) nella prima parte, 1.939.000 spettatori (16.5%) nella seconda parte e 1.671.000 spettatori (14.5%) nell’ultima parte denominata I Saluti di Mara. La scorsa settimana invece il programma di Ra1 era arrivato a 2.111.000 spettatori (15.3%) nella presentazione, 2.078.000 spettatori (16.3%) nella prima parte, 1.829.000 spettatori (15.6%) nella seconda parte e 1.601.000 spettatori (13.6%) ne I Saluti di Mara.

In ripresa anche Verissimo su Canale 5 con 2.717.000 spettatori (23.1%) nella prima parte e 2.378.000 spettatori (17.4%) nella seconda parte denominata Giri di Valzer. La scorsa domenica Silvia Toffanin aveva chiuso con 2.266.000 spettatori (19.1%) nella prima parte e 2.274.000 spettatori (17.5%) in Giri di Valzer.

Si conferma invece Monica Maggioni con In Mezz'Ora con 1.000.000 spettatori con il 7.8% di share (Il Mondo di In Mezz’Ora: 623.000 – 5.3%). La scorsa settimana il programma di Rai3 aveva raggiunto 984.000 spettatori (7.7%) nella prima parte e 605.000 spettatori (5.1%) ne Il Mondo di In Mezz’Ora.