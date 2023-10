Ascolti tv, Toffanin crolla e Venier si avvicina. Maggioni in risalita

Ascolti tv ieri 29 ottobre 2023: In Mezz'Ora cresce dalla scorsa domenica a 984mila spettatori per il 7,7% di share

E' stato un weekend relativamente tranquillo per Mara Venier, anche se in numeri sono inferiori rispetto alla scorsa settimana. Ieri Domenica In negli ascolti tv resta sostanzialmente stabile con 2.111.000 spettatori (15.3%) nella presentazione, 2.078.000 spettatori (16.3%) nella prima parte, 1.829.000 spettatori (15.6%) nella seconda parte e 1.601.000 spettatori (13.6%) nella terza parte chiamata I Saluti di Mara. La scorsa domenica aveva chiuso con 2.160.000 spettatori (16%) nella presentazione, 2.147.000 spettatori (17.3%) nella prima parte, 1.876.000 spettatori (17.7%) nella seconda parte e 1.778.000 spettatori (17.4%) nella terza parte.

Brutto passo indietro invece per Silvia Toffanin con Verissimo. Il programma di Canale 5 si ferma a 2.266.000 spettatori (19.1%) nella prima parte e 2.274.000 spettatori (17.5%) nella seconda parte chiamata Giri di Valzer. La scorsa settimana aveva ottenuto 2.429.000 spettatori (24%) nella prima parte e 2.207.000 spettatori (19.9%) nella seconda parte.

Monica Maggioni può dirsi invece molto soddisfatta per gli ascolti tv ieri 29 ottobre 2023. Il suo programma In Mezz'Ora è stato seguito da 984.000 spettatori (7.7%) nella prima parte e 605.000 spettatori (5.1%) nella seconda parte chiamata Il Mondo di In Mezz’Ora. La scorsa domenica era arrivata a 878.000 spettatori (7.2%) nella prima parte e 595.000 spettatori (5.5%) nella seconda parte.