Ascolti tv, Venier perde ancora con Toffanin. Maggioni in calo del 2%

Ascolti tv ieri 22 ottobre 2023: In Mezz'Ora cala rispetto a settimana scorsa a 878mila spettatori per il 7,2% di share

Domenica In cresce negli ascolti tv ieri 22 ottobre 2023 ma perde ancora la sfida con Verissimo. Il programma di Rai1 infatti ottiene 2.147.000 spettatori (17.3%) nella prima parte, 1.876.000 spettatori (17.7%) nella seconda parte, 1.778.000 spettatori (17.4%) nella terza parte chiamata I Saluti di Mara. Settimana scorsa Mara Venier aveva raggiunto 1.921.000 spettatori (15.9%) nella prima parte, 1.479.000 spettatori (14.2%) nella seconda parte e 1.236.000 spettatori (12.7%) ne I Saluti di Mara.

Verissimo invece ieri sale a 2.429.000 spettatori (24%) nella prima parte e 2.207.000 spettatori (19.9%) nella seconda parte chiamata Giri di Valzer. Silvia Toffanin settimana scorsa segnava 2.122.000 spettatori (21.9%) nella prima parte e 1.878.000 spettatori (17.1%) per Giri di Valzer.

In calo invece In Mezz'Ora, che ieri registra 878.000 spettatori (7.2%) nella prima parte e 595.000 spettatori (5.5%) nella seconda parte chiamata Il Mondo di In Mezz’Ora. Settimana scorsa Monica Maggioni aveva ottenuto 1.081.000 spettatori con il 9.1% di share nel programma (Il Mondo di In Mezz’Ora: 718.000 spettatori – 7.1%)

Paola Turci nel salotto di Mara Venier ha parlato della sua omosessualità e del timore di non essere accettata: "Quella che mi faceva più paura era mia sorella ma non perché avesse delle idee diverse dalle mie, perché non lo sapeva, poi dopo ho scoperto che aveva capito perché in realtà era già un paio d’anni, un anno, che frequentavo la mia attuale moglie, meravigliosa, diciamo con un passato che ha una grandezza e larghezza incedibile… io ho un rispetto massimo, totale, però come tutte le persone, io del passato, voglio sapere pochissimo…".