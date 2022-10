Ascolti TV ieri 5 ottobre 2022: calo per Emigratis e Controcorrente

Ascolti TV ieri 5 ottobre 2022: il progamma con Veronica Gentile ottiene 716mila spettatori per il 5% di share

Rai1 si piazza al primo posto negli ascolti TV con la versione restaurata de Il Commissario Montalbano – Il Cane di Terracotta, che ha appassionato 3.037.000 spettatori pari al 16.8% di share. Medaglia d'argento per Emigratis su Canale 5 con 2.163.000 spettatori pari al 14.7% di share. Chiude il podio Chi l’ha Visto? su Rai3 con 1.868.000 spettatori pari ad uno share dell’11.2%.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 5 ottobre 2022 per le altre reti: Delitti in Paradiso su Rai2 con 909.000 spettatori (4.5%), Security su Italia 1 con 965.000 spettatori (5%), Controcorrente – Prima Serata su Rete 4 con un a.m. di 716.000 spettatori (5%), Una Giornata Particolare su La7 con 671.000 spettatori (3.6%), X Factor su TV8 con 623.000 spettatori (3,6%) e La Rapina Perfetta – The Bank Job sul Nove con 282.000 spettatori (1.6%).

Ascolti TV ieri 5 ottobre 2022 nell'access prime time

Rai1 resta in vetta anche negli ascolti TV ieri 5 ottobre 2022 nell'access prime time con Soliti Ignoti, visto da 4.274.000 spettatori con il 20.2% di share. Seguono poi sulle altre reti: Striscia la Notizia su Canale 5 con 3.513.000 spettatori (16.7%), NCIS New Orleans su Italia 1 con 1.159.000 spettatori (5.5%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.501.000 spettatori (7.2%) e Un Posto al Sole con 1.643.000 spettatori (7.7%), Stasera Italia su Rete 4 con 1.030.000 spettatori (5%) nella prima parte e 802.000 spettatori (3.8%) nella seconda, Otto e Mezzo su La7 con 1.568.000 spettatori (7.4%).