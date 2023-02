Ascolti TV ieri 6 febbraio 2023: Iacona torna e travolge Porro

Ascolti TV ieri 6 febbraio 2023: Presa diretta chiude con 1.34 milioni di spettatori per il 6,7% di share

Rai1 è primo negli ascolti TV del lunedì con l’ultima puntata di Blackout – Vite Sospese, che ha raggiunto 3.976.000 spettatori pari al 21.5% di share. Segue poi Canale 5 con il Grande Fratello VIP, che ha incollato al video 2.780.000 spettatori con il 20.6% di share. Boss in Incognito su Rai2 arriva terzo con 1.409.000 spettatori pari al 7.7% di share.

Per quanto riguarda gli ascolti TV ieri 6 febbraio 2023 per le altre reti: Death Race su Italia 1 con 1.167.000 spettatori (5.8%), Presa diretta su Rai3 con 1.345.000 spettatori (6.7%), Quarta Repubblica su Rete 4 con un a.m. di 879.000 spettatori (5.5%), Eden – Un pianeta su La7 con 461.000 spettatori (2.6%), Men in Black: International su TV8 con 334.000 spettatori (1.7%) e Viva l’Italia sul Nove con 360.000 spettatori (1.8%).

Ascolti TV ieri 6 febbraio 2023 nell'access prime time

Rai1 stravince negli ascolti TV ieri 6 febbraio 2023 nell'access prime time con Primafestival, che raggiunge 4.747.000 spettatori con il 20.8% di share, poi Soliti Ignoti – Il Ritorno con 5.684.000 spettatori e il 25.1% di share. Seguono sulle altre reti: Striscia la Notizia su Canale 5 con 4.466.000 spettatori (19.7%), N.C.I.S. su Italia 1 con 1.522.000 spettatori (6.7%), Il Cavallo e la Torre su Rai3 con 1.636.000 spettatori (7.3%), Stasera Italia su Rete 4 con 915.000 spettatori (4%) nella prima parte e 803.000 spettatori (3.5%) nella seconda parte, Otto e Mezzo su La7 con 1.557.000 spettatori (6.8%).