Ascolti tv, il Grande Fratello delude ancora. Formigli mette il turbo, battuto Del Debbio

Ascolti tv ieri 6 febbraio 2025: Dritto e Rovescio si conferma ma vince Piazzapulita

Un passo dal cielo su Rai1 è il programma più visto in prima serata con 4.048.000 spettatori (22%). Male invece il Grande Fratello, che su Canale 5 riscende a 1.984.000 spettatori con uno share del (14.9%). Il lunedì il reality condotto da Alfonso Signorini aveva ottenuto 2.062.000 spettatori (16%).

Harry Potter e il Calice di Fuoco su Italia 1 si piazza sul gradino più basso del podio con 1.220.000 spettatori (7.1%).

Dritto e rovescio su Rete 4 si conferma a 956.000 spettatori (6.4%) ma non basta a battere La7. Nella precedente puntata Paolo Del Debbio aveva interessato 951.000 spettatori (6.41%).

Piazzapulita invece sale a 1.039.000 spettatori (6.9%). La scorsa settimana Corrado Formigli aveva raggiunto 977.000 spettatori (6.61%).

Per quanto riguarda gli ascolti tv ieri 6 febbraio 2025 per le altre reti: The Rookie su Rai2 con 576.000 spettatori (3.1%), Splendida cornice su Rai3 con 980.000 spettatori (5.7%), Ultimatum alla Terra su TV8 con 353.000 spettatori (1.9%), Maurizio Battista - Do You Remember? sul Nove con 366.000 spettatori (1.9%).